CM - Juventus, manovre in difesa: oltre a Tomori c'è ancora Hancko

Cosa filtra su Hancko-Juventus

La decisione di Ronalddi rimanere al, complice il lavoro di persuasione del ds Deco, costringe laa rivedere ancora una volta le proprie strategie di mercato per rinforzare la difesa. E no, l’attenzione non si concentra solo suI dirigenti bianconeri hanno riacceso i riflettori su David, nazionale slovacco classe 1997 ed ex Fiorentina, attualmente in forza al Feyenoord. Il difensore centrale, sotto contratto con il club olandese fino al giugno 2028, è stato acquistato dallo Sparta Praga nell’estate del 2022 per 8,3 milioni di euro.

Hancko si distingue non solo per la sua solidità al centro della difesa, ma anche per la sua versatilità: può essere impiegato come terzino sinistro all’occorrenza. In questa stagione ha già totalizzato 26 presenze, condite da 3 gol, 4 assist e 2 ammonizioni, dimostrando un rendimento di alto livello sia in fase difensiva che in proiezione offensiva.La Juventus segue con attenzione il suo profilo, considerandolo una soluzione ideale per rinforzare un reparto che necessita di qualità, duttilità e continuità.