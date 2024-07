Juventus, previsto incontro tra Giuntoli e Locatelli

Dopo Moise Kean, la Juventus ragiona su un altro addio che possa portare una ottima liquidità in cassa. Tutti gli indizi, riferisce calciomercato.com, portano a Manuel Locatelli: il centrocampista nativo di Lecco rischia di vedere poco il campo con gli arrivi di Thuram e Douglas Luiz. Vendere ma non svendere, la Juventus per Locatelli pretende comunque una cifra importante e non ha intenzione di valutare formule di cessione intermedie come quella del prestito.Giuntoli, si legge, ha in programma un meeting con Locatelli al rientro dalle vacanze per fare il punto della situazione con la consapevolezza che il tesoretto per Koopmeiners dovrà arrivare dalle cessioni di altri elementi della rosa. Il centrocampista dell'Atalanta infatti resta un obiettivo del club ma prima la Juve dovrà effettuare alcune cessioni.