Jovic e il Milan al passo d'addio

La posizione della Juventus

La, evidentemente, tornerà sul mercato a gennaio per intervenire sia in difesa - alla luce del grave infortunio a Gleison Bremer - che in attacco dove la lungodegenza, nonché la nuova operazione, di Milik, spinge il club bianconero ad aumentare le risorse offensive a disposizione di Thiago Motta. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, un nome che potrebbe tornare di moda in casa bianconera è quello diJovic, legato al Milan da un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno, potrebbe lasciare i rossoneri già nel mercato di gennaio: l'attaccante serbo, infatti, ha giocato appena 78 minuti in questo inizio di stagione e la concorrenza di Morata e Abraham riducono inevitabilmente il suo spazio all'interno della rosa milanista. Per questo motivo, la cessione anticipata a gennaio è uno scenario da considerare in maniera piuttosto concreta.La Juve, come detto, cerca un attaccante che possa far rifiatare Vlahovic e - pur non avendo ancora mosso passi ufficiali - monitora la situazione. L’agente dell’attaccante serbo Fali Ramadani, si sta già muovendo per capire quali possono essere le opzioni più congeniali al suo assistito. Ci sono diverse strade, percorribili, ma Ramadani ne starebbe vagliando una decisamente intrigante, ovvero quella della Juventus, dove Jovic ritroverebbe il compagno di reparto in Nazionale. Il mercato di gennaio permetterà di capire se questa suggestione troverà terreno fertile.





