Juventus interessata a Santiago Casto del Bologna

I numeri di Santiago Castro in stagione

Presenze: 19

Goal: 5

Assist: 5

Tra i profili che lastarebbe valutando per il mercato di gennaio in attacco c'è anche, che si sta mettendo in mostra in questa stagione con Vincenzo Italiano.Castro è stato allenato da Thiago Motta nella scorsa stagione, proprio al Bologna, dove l'attaccante arrivò a metà anno. Per il giocatore, i primi mesi sono stati di ambientamento in un calcio nuovo. Adesso però sta mettendo in mostra tutte le sue qualità. Castro piace per caratteristiche tecniche, ma Bologna non rappresenta un mercato facile per la Juventus.