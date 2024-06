Juventus, il Genoa torna su Miretti: la formula e le ultime notizie

Sistemare il centrocampo. La prima e più importante missione in casa Juventus è chiara ormai da tempo: serve partire da lì per costruire bene la squadra che verrà. E serve cominciare da rinnovi e uscite, che possano favorire gli incastri con gli obiettivi. Da Koopmeiners a Thuram e non solo, i nomi sono diversi e i colpi parecchio appetibili. Da gestire, però, ci sono anche gli addii e Giuntoli ragiona: la trattativa rinnovo con Rabiot prosegue, mentre McKennie sembra sempre più vicino ai saluti. E poi? Con il rientro di Fagioli, ci sarà meno spazio per Fabio Miretti, che ora viene accostato al Genoa. E che, soprattutto, ora, a differenza delle precedenti sessioni di mercato, sembra poterci andare davvero.Alberto Gilardino ha bisogno di forze fresche per rinvigorire il proprio centrocampo e il quasi 21enne della Juventus sembra essere l'uomo giusto per soddisfare i desideri del tecnico. Anche perché, come scrive calciomercato.com, se in precedenza i bianconeri hanno sempre detto no alle richieste di cedere il giovane gioiello cresciuto nel vivaio juventino, con l'arrivo in panchina di Thiago Motta le cose potrebbero cambiare. E in caso di partenza, vista la convinzione mostrata negli ultimi mesi nei confronti del ragazzo, il Genoa si troverebbe in pole position.La Juventus, infatti, sarebbe disposta a privarsi di Miretti solamente a titolo temporaneo, girandolo in prestito a una squadra nella quale possa giocare con continuità e crescere con calma. Condizioni che il Grifone sembra in grado di garantire, pur riservandosi un diritto di acquisto sul cartellino del giovane. Le parti sono comunque a colloquio e presto potrebbero registrarsi importanti novità.