La Juventus pesca sul mercato della Serie A. Il club bianconero ha già praticamente definito l'arrivo del portiere italiano Michele Di Gregorio per circa 20 milioni di euro ma non si ferma qui. In difesa gli obiettivi principali sono Riccardo Calafiori e Giovanni Di Lorenzo, rispettivamente al Bologna e al Napoli. Se pensiamo a chi è già presente in rosa come Cambiaso, Gatti, Fagioli e Chiesa, la linea della società è chiara, puntare su un blocco di italiani. Sulla falsa riga di quanto fatto da Marotta all'Inter, il dirigente bianconero Cristiano Giuntoli è al lavoro per creare uno zoccolo duro di nazionali italiani alla Juventus, scrive calciomercato.com.