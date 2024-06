Tiene banco il rinnovo di contratto di Federico Chiesa con la Juventus. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, non ci sono stati avvicinamenti tra le parti. Ma dove andrà il giocatore? La scelta sarà presa solo dopo la fine degli Europei, dove Federico Chiesa sarà sicuramente uno dei giocatori a cui si affiderà Luciano Spalletti. Napoli e Roma sono sempre interessate all'ex Fiorentina, arrivato in bianconero nel 2020. Occhio però alla pista Premier League, con il Liverpool che sarebbe anche interessato all'esterno offensivo. In questa stagione il giocatore ha segnato 9 go, in campionato.