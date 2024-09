Jonathandel Lille, prossimo avversario in Champions League della Juventus, è un obiettivo di mercato in casa bianconera. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com l'attaccante in scadenza di contratto potrebbe arrivare a Torino già nella sessione di mercato di gennaio. Il canadese va in scadenza con il Lille nel giugno del 2025 e non è un’utopia pensare di anticipare l’eventuale affare a gennaio di fronte a un esborso economico di circa 15 milioni. Il giocatore come ingaggio chiede circa 6 milioni a stagione.