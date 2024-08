La trattativa per Teuntrasembra essere ormai entrata nella sua fase conclusiva, ma il "nulla di fatto" continua a caratterizzare quella che è diventata una vera e propria telenovela di mercato. Dall'inizio di febbraio, quando sono emerse le prime indiscrezioni su un possibile trasferimento del centrocampista olandese, i negoziati si sono protratti con un'alternanza di speranze e delusioni. Ne scrive Calciomercato.com.La Juventus si è avvicinata ulteriormente alla cifra richiesta dall'Atalanta, rilanciando la sua offerta fino a sfiorare i 60 milioni di euro. Tuttavia, il club bergamasco non sembra intenzionato a cedere il suo gioiello fino a quando non avrà trovato un sostituto all'altezza, un'operazione che sta rendendo la trattativa un vero "affare a orologeria", come lo stesso allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, aveva sottolineato alla vigilia della Supercoppa europea persa contro il Real Madrid.Il tecnico, visibilmente irritato dalla situazione, ha relegato Koopmeiners al ruolo di "vittima" in questa complessa dinamica di mercato, lasciando intendere che la conclusione positiva della trattativa potrebbe non arrivare fino a quando tutti i pezzi del puzzle non saranno al loro posto. Intanto, l'attesa continua, con la Juventus sempre più vicina al suo obiettivo, ma con l'incertezza che rimane protagonista assoluta di questa estenuante negoziazione.