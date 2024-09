Il capitano della Juventusin questo avvio di stagione agli ordini di Thiago Motta è sceso in campo soltanto per cinque minuti. Oggi contro il Genoa a Marassi dovrebbe essere titolare il giocatore. Tuttavia in molti si stanno chiedendo come stesse il capitano dopo questo poco impiego, c'era anche chi lo vedeva già lontano da Torino nella sessione di calciomercato di gennaio. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com il difensore brasiliano starebbe vivendo questi mesi in totale serenità, senza nervosismi o tensioni. Non sarebbe anzi intenzionato a chiedere la cessione nel mercato invernale ma anzi vuole pensare soltanto al campo e poi a fine stagione si vedrà.