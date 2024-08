Juventus, idea Sutalo? Le cifre



Juventus, chi è Josip Sutalo

Jean Claireè definitivamente sfumato dopo essere stato ad un passo dalla Juventus ha scelto di trasferirsi al West Ham. Dirigenza bianconera ed in particolare Cristianoche sono già al lavoro per un nuovo nome che possa rinforzare il reparto difensivo a disposizione del nuovo allenatore Thiago Motta. L'Ajax con il nuovo tecnico, l'italiano Farioli, sarebbe fortemente interessato a Daniele Rugani come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, ma c'è anche chi potrebbe fare il rinforzo inverso, si tratta di Josipcome riferisce Calciomercato.com.L'Ajax potrebbe vendere Sutalo intorno aidi euro, mentre l'ingaggio si aggirerebbe sui 2 milioni a stagione. Decisamente alla portata delle casse bianconere.Sudalo è un difensore centrale, piede preferito il destro, classe 2000. Nazionalità croata, cresciuto nelle giovanili della Dinamo Zagabria. In passato è stato accostato anche alla Fiorentina prima del suo passaggio all'Ajax.





