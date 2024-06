Futuro Di Lorenzo: Juventus in pole

In casa Napoli tiene banco il caso Di Lorenzo. La rottura ormai è totale tra il giocatore e il club con tanto di risposte e contro risposte tra l'agente del giocatore e il Napoli. Ma com'è la situazione sul mercato?Come riferisce calciomercato.com, c'è un principio di accordo con la Juventus, che si è mossa in anticipo e mantiene un vantaggio sulle concorrenti come Inter, ma più staccate anche Roma e Milan. Nelle ultime ore si è fatta avanti l'idea di uno scambio con conguaglio con Chiesa, ma non si registrano conferme allo stato attuale delle cose. Di certo c'è che, Conte o non Conte, il futuro di Di Lorenzo sembra sempre più lontano da Napoli.