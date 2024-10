La Juventus lo aveva fortemente corteggiato in estate il giocatore all'epoca al Bologna ed allenato da Thiago Motta Joshua. Il giocatore che poi ha scelto di trasferirsi al Manchester United ma ora sta trovando poco spazio e potrebbe, stando a quanto riferisce Calciomercato.com tornare ad essere un obiettivo di mercato della Juventus nel corso del mercato di gennaio. Si sarebbe invece defilato dalla corsa il Milan che in questa sessione estiva lo aveva fortemente corteggiato. Il giocatore dal canto suo gradirebbe molto un ritorno in Serie A.