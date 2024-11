Ottimismo per Theo Hernandez

Le condizioni di Gabbia

Mancano esattamente quattro giorni alla grande sfida train programma sabato alle ore 18 a San Siro. I rossoneri si sono allenati questa mattina presso il centro sportivo di Milanello per preparare nel miglior modo possibile la delicata sfida di campionato contro la Vecchia Signora. Tra le situazioni da monitorare ci sono quelle relative alle condizioni di Theo Hernandez e Matteo Gabbia, alle prese con i rispettivi problemi fisici.Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, riguardo alle condizioni dell'esterno francese filtra un certo ottimismo. Infortunatosi nel corso del match di Nations League contro Israele, dove ha rimediato una contusione al ginocchio, il classe 1997 oggi si è allenato in palestra per una fase di scarico, ma già da domani dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo e dunque tornare a disposizione per il faccia a faccia con la Juve.Il difensore classe 1999 ha svolto un lavoro personalizzato, ma così come per Theo Hernandez, il suo rientro in gruppo dovrebbe avvenire già nella giornata di mercoledì. Gabbia, salvo intoppi, si candida per una maglia da titolare contro la Juve per affiancare Thiaw al centro della difesa.





