Lasi è fermata, arenata, nella corsa a Jadonche sembrava vicino salvo poi una brusca frenata che ha compromesso la buona riuscita, almeno per ora. Il nodo è sempre rappresentato dall'ingaggio decisamente elevato percepito dal giocatore e quindi il difficile approdo a Torino, sponda bianconera. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com il Chelsea però spera ancora nello scambio con Sterling e nelle ultime ore starebbe alzando il pressing per il giocatore e per lo scambio. Potrebbe chiudersi nelle prossime ore prima del gong finale del calciomercato.