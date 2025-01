Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nella serata di ieri laha ricevuto un segnale importante da Jorge. Il noto agente portoghese avrebbe manifestato l’intenzione di aumentare la pressione sul Benfica per sbloccare la trattativa relativa ad António Silva, giovane difensore centrale e talento emergente.Il giocatore, che è stato schierato titolare nell'ultima semifinale di Coppa di Lega contro il Braga, resta un obiettivo prioritario per il club bianconero. Mendes sembra deciso a convincere il Benfica a trovare un'intesa con la Juventus, possibilmente già in questa finestra di mercato invernale. La situazione è in piena evoluzione, e i prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per il futuro del difensore portoghese.