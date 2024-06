Rinforzare il centrocampo



La strategia sui giovani

Laha finalizzato un'importante operazione di mercato che vedrà l'arrivo a Torino di Douglas Luiz , centrocampista classe 1998, proveniente dall'Aston Villa. In cambio, i bianconeri hanno ceduto i giovani Samuel(classe 2003) ed(classe 2001), dopo che le trattative per il trasferimento di(classe 1998) ai Villans non sono andate a buon fine.Cristiano, direttore sportivo della Juventus, ha scelto di sacrificare due prospetti promettenti per assicurarsi un giocatore già affermato come, che Thiago Motta considera essenziale per il suo progetto di costruzione della nuova Juventus. L'efficacia di questa mossa di mercato verrà giudicata solo nei prossimi anni, ma è già possibile fare alcune riflessioni.Il centrocampo è uno dei reparti della Juventus che necessita maggiormente di rinforzi., nazionale brasiliano con esperienza dal 2019 in Premier League, ha totalizzato 204 presenze e segnato 22 gol in tutte le competizioni. Sulla carta, il suo arrivo rappresenta un'importante aggiunta per la squadra. Se Luiz riuscirà a mantenere il livello di prestazioni mostrato finora, potrebbe rivelarsi un acquisto strategico per la Juventus.Questa operazione mette in evidenza un aspetto critico della gestione dei giovani talenti da parte della Juventus. Nonostante la presenza di alcuni giovani promettenti nella Next Gen,. Fino ad ora, solo Nicolò Fagioli, Andrea Cambiaso e Kenan Yildiz sono stati promossi con decisione. Gli altri giovani sono spesso utilizzati come pedine di scambio per operazioni di mercato.





