Gyokeres può lasciare lo Sporting Lisbona: la posizione della Juventus

I numeri stagionali

Clima teso in casa Sporting dopo chediventerà il nuovo allenatore delLo spogliatoio è in rivolta e il timore è che il bomber Viktorpossa convincersi a cambiare aria. A rivelarlo è il quotidiano portoghese O Jogo, che spiega come diversi giocatori dello Sporting siano rimasti colpiti in negativo dal comportamento di Amorim.Tante big seguono l'attaccante, che ha un clausola rescissoria di 100 milioni e un contratto fino al 2028. C'è anche la Juventus tra le squadre interessate a Gyokeres? Come riferisce calciomercato.com. ad oggi spazi economici e numerici chiusi, ma tche attualmente scade nel 2026. L'eventuale partenza del serbo aprirebbe le porte a un grande investimento in attacco, liberando anche un grande spazio salariale (Vlahovic percepisce 12 milioni di euro netti a stagione).Gyokeres ha più gol che presenze finora, 16 le reti realizzate (12 in Liga Portugal, 2 in Champions, 2 in Allianz Cup) a fronte di 15 gare giocate (9 in campionato, 3 in Champions, 1 in Allianz Cup, 1 in Coppa di Lega e 1 in Supercoppa di Portogallo).