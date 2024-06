Juventus, la cifra per la cessione di Moise Kean



Juventus, quali pretendenti per Moise Kean?

Dopo i recenti colloquie Cristianohanno le idee chiare sui giocatori che rientrano e quelli che invece non rientrano nei piani della futura. Tra chi non rientra nei piani della nuova Vecchia Signora c'è il nome di Moise. Nei prossimi giorni infatti sarà comunicato anche ufficialmente all'attaccante classe 2000 originario di Vercelli.Come riferisce Calciomercato.com la volontà del direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarebbe quella di realizzare circadi euro dalla cessione dell'attaccante. Attualmente infatti è uno di quelli con l'ingaggio più pesante tra coloro che non sono titolari.Tra le squadre che si iscrivono alla corsa per il classe 2000 c'è la Fiorentina, che già lo aveva corteggiato nel mercato di gennaio. Attenzione però anche al Bologna di Vincenzo Italiano.