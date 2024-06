Dove andrà Zaniolo? Le opzioni

Zaniolo non sarà riscattato dall’Aston Villa, dopo una stagione tra pochi alti e tanti bassi, e tornerà al Galatasaray anche se solo di passaggio. Il club turco ha già fissato il prezzo di uscita dell’ex Roma: 15 milioni, una cifra tutto sommato ragionevole per un talento che ha solo bisogno della scintilla giusta per ripartire, scrive calciomercato.com.he può soddisfare le richieste del Galatasaray. Al momento manca però il via libera del giocatore che ha chiesto tempo per valutare con calma tutte le opzioni per la prossima stagione. La priorità del classe 1999 è quella di tornare a giocare in serie A. Dopo aver memorizzato un certo interesse della Fiorentina, Nicolò Zaniolo aspetta una chiamata dall’Atalanta: Gian Piero Gasperini, si legge, vedrebbe di buon occhio un eventuale approdo in nerazzurro. Ecco perché la pista che porta a Bergamo va tenuta in considerazione nelle prossime settimane. Nei giorni scorsi si era parlato anche della Juventus ma al momento non è una priorità del club bianconero.