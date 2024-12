Chiesa torna in Italia? Chi può prenderlo

Dopo pochi mesi dal suo arrivo al, le strade tra i Reds e Federicopotrebbero già separarsi. L'ex giocatore della Juventus ha trovato pochissimo spazio, anche a causa di una condizione fisica non ottimale che lo ha costretto a saltare tante partite. Chiesa è un profilo che in Serie A fa gola a tante squadre, ma chi potrebbe davvero ingaggiarlo a gennaio? La posizione delle big italiane.Sull'attaccante del Liverpool, riferisce calciomercato.com, è stato più volte sottolineato l'interesse dell'che dovrebbe però prima lavorare in uscita, per liberare degli spazi. Anchesono state accostate a Chiesa, ma l'altissimo ingaggio rappresenta un limite. Non è da escludere nemmeno il, che potrebbe rinforzare l'organico con l'attaccante italiano.