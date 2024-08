Juventus, Facundo Gonzalez non convocato: andrà via, le opzioni

Nella lista dei convocati per Juventus-Brest non è presente neanche Facundo Gonzalez. Il difensore uruguaiano, dopo aver lavorato insieme alla prima squadra nelle prime settimane, adesso è tornato con la Next Gen a Vinovo ma il suo futuro sarà ancora lontano da Torino.Facundo Gonzalez andrà via di nuovo in prestito dopo l’esperienza alla Sampdoria infatti, decisione presa. Dove? Secondo quanto riferisce calciomercato.com, alla Juventus sono arrivate richieste da Francia, Spagna e Udinese.