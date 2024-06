Juventus, quanto guadagnerà Douglas Luiz?

Douglas Luiz passa alla Juventus in cambio dei cartellini di Samuel Iling-Junior e Enzo Barrenechea oltre a un conguaglio di circa 25 milioni di euro. I bianconeri hanno inserito nell'accordo anche una percentuale del 10% sulla rivendita di entrambi i loro ormai ex giocatori. Ecco quanto prenderà Douglas Luiz.Come riferisce calciomercato.com, Douglas Luiz si unirà alla Juventus per cinque stagioni, fino al 2029. A livello di ingaggio, l'ormai ex giocatore dell'Aston Villa guadagnerò circa 4,5 milioni di euro netti all'anno più bonus.