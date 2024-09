Come riflette Calciomercato.com, non sorprendono affatto i rumors legati a un interesse dellaper, considerando che al termine della stagione i bianconeri dovranno valutare attentamente la posizione di Arek Milik (oltre a quella di Dusan Vlahovic, il cui rinnovo rappresenta già ora un tema caldo). Calciatore in ascesa, nel pieno della sua fase di crescita a 24 anni appena compiuti, il canadese David andrebbe ad offrire una soluzione diversa sotto l'aspetto tattico e che avrebbe ovviamente una sua convenienza anche dal punto di vista economico, trattandosi di un potenziale parametro zero.