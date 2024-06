Tutte le strade portano a Roma. O meglio, alla Roma. Fali, agente di, deve ancora sciogliere il rebus sul futuro del suo assistito, ma sembra che la destinazione giallorossa sia la più gradita dal giocatore.Nonostante i colloqui con Napoli e Bayern Monaco, è la Roma a suscitare maggior interesse in Chiesa. La telefonata di Daniele De Rossi ha toccato il cuore dell’esterno ligure, e il pressing in Nazionale di Roberto Mancini, Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante e Stephan El Shaarawy non è passato inosservato. Sentirsi desiderato e apprezzato dalla squadra capitolina sembra aver fatto breccia nell’animo del giocatore.