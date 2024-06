Calafiori, Juventus e Bologna: le posizioni

Nonostante la ferma opposizione del Bologna, lacontinua a considerareuno degli obiettivi principali di questo mercato. Cristiano Giuntoli, consapevole delle difficoltà e della possibilità di un esito sfavorevole per questa sessione, è determinato a tentare fino all'ultimo. Ecco un riepilogo della situazione, fornito da Calciomercato.com.Fino a questo momento, la Juventus ha offerto 25 milioni di euro più una contropartita tecnica per. Tuttavia, ilnon intende abbassare la richiesta di 40 milioni di euro. Anzi, il club rossoblù crede che il prezzo possa aumentare ulteriormente se il difensore dovesse disputare un buon Europeo con la maglia della Nazionale. Questa è la strategia dietro le parole dell'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci: "Abbiamo già comunicato al suo agente che non abbiamo intenzione di spostare il giocatore".Calafiori, acquistato dalnell'estate 2023 per 4 milioni di euro, è sotto contratto con il Bologna fino a giugno 2027. Il club felsineo non ha né necessità né volontà di venderlo, e per questo osserva la situazione da una posizione di totale vantaggio, pronto a considerare solo offerte irrinunciabili.Un possibile punto a favore dellaè la volontà del giocatore di trasferirsi a Torino e il suo legame con il tecnico, definito dacome "un rivoluzionario". Nonostante ciò, il giocatore e il suo entourage non intendono forzare una rottura con il Bologna. L'età è dalla parte di Calafiori, che potrebbe anche decidere di raggiungere Motta alla Juventus tra un anno, se necessario.