. Può essere lui, secondo Calciomercato.com, il rinforzo di gennaio per la difesa dellatrovatasi improvvisamente orfana di un pezzo "da novanta" come Gleison Bremer . E il nome non viene fatto a caso, perché il centrale olandese 25enne è stato lanciato proprio da Thiago Motta la scorsa stagione, in unche è andato oltre ogni più rosea aspettativa. L'ex AZ Alkmaar si sta imponendo anche quest'anno come uno dei difensori migliori di tutta la Serie A, ma il prezzo del suo cartellino non ha ancora raggiunto quotazioni stellari: un fattore, questo, che potrebbe convincere i bianconeri a tentare l'assalto a gennaio, prima che la concorrenza si faccia seria. Restano però da capire le idee del Bologna, a cui Beukema è legato fino al 2027 con un contratto che prevede una percentuale su una futura rivendita stimata nel 20%.