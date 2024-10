Stando a Calciomercato.com, nella lista di Cristiano Giuntoli per l'attacco dellac'è anche, centravanti di proprietà dell'con un recente passato anche nell'Udinese, che però al momento non è una priorità. Thiago Motta, infatti, preferirebbe un profilo con caratteristiche diverse, come Arnaud Kalimuendo e. Di quest'ultimo ha parlato proprio ieri il suo agente Tullio Tinti, sottolineando come il dt bianconero lo stimi molto pur precisando anche che al momento è felice al Napoli. Nel mirino, poi, c'è sempre anche Jonathan David, che potrebbe essere un colpo a parametro zero.