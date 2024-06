Giovannivuole la. Antonio, stando a quanto riferisce Calciomercato.com avrebbe chiamato il terzino e capitano del Napoli ribadendogli la sua centralità nel progetto e la volontà di trattenerlo in azzuro. Una chiamata molto onesta, in cui si sono ribaditi le proprie volontà. DI Lorenzo non avrebbe grandi intenzioni di tornare sui suoi passi. Anzi, la volontà del terzino della Nazionale Italiana sarebbe quella di andare alla Juventus. Volontà che avrebbe ribadito anche al tecnico salentino nel corso della telefonata, nessuna intenzione quindi di fare dietrofront sulle idee. Nonostante Antonio Conte progettasse un Napoli proprio partendo dal capitano.