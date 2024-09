Allegri torna ad allenare? Le ultime sul Milan e il Manchester United

è senza squadra dopo essere stato esonerato dallanello scorso maggio. Il tecnico è comunque uno degli allenatori più importanti liberi ed è accostato a diverse panchine.In Serie A, c'è da monitorare la situazione delvisto cheè a forte rischio. Come riferisce, oltre a Tudor, Sarri, Terzic e Tuchel, anche l’ex Juve è da tenere in considerazione per la panchina rossonera. In ogni caso, si legge, Allegri, dovrà abbassare le pretese economiche e scendere a compromessi per poter pensare di tornare al Milan, dove già è stato diverse stagioni.Il nome di Allegri circola anche in Inghilterra: il tecnico toscano potrebbe essere un’ipotesi concreta per ilQuesto, però, solamente nel caso in cui Ten Hag dovesse nuovamente incorrere in una striscia di risultati negativi.