Afena Gyan salirà in prima squadra con la Juventus?

Dopo il meraviglioso goal all'esordio in Juventus Next Gen-Catania, già ci si chiede se e quando Afena Gyan potrà fare il passo in avanti e andare in prima squadra. Anche Paolo Montero ha parlato di questa prospettiva scherzando sulla situazione. Ma è uno scenario realistico?E' improbabile che Afena Gyan possa arrivare subito in prima squadra ciò che riferisce calciomercato.com ma come abbiamo visto in questo avvio di stagione Thiago Motta non guarda in faccia a nessuno e non ha preclusioni, e i casi di Samuel Mbangula, Nicolò Savona, Jonas Rouhi e Lorenzo Anghelé sono lì a dimostrare il metodo di lavoro dell'allenatore italo-brasiliano. Per cui, se nel corso della stagione Gyan farà grandi cose con la Next Gen, non è utopistico pensare che possa essere preso in considerazione anche dalla prima squadra.