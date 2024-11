La Juventus sta vivendo una stagione di grande solidità difensiva, dimostrando una continuità che non si vedeva da anni. Con bennelle prime 12 partite di Serie A, ha eguagliato un primato che risale alla stagione 2014/15, quando fu ancora la Juventus a stabilire questo impressionante risultato.A livello europeo, i bianconeri sono i migliori in assoluto in termini di partite senza subire gol nei cinque principali campionati. Questa straordinaria statistica riflette l'efficacia del sistema difensivo di Thiago Motta, capace di mantenere la porta inviolata contro avversari di alto livello. Grazie alla compattezza della retroguardia e alla solidità dei portieri, la Juventus può contare su una difesa affidabile, un’arma fondamentale per costruire una stagione di successo.