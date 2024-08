Quanto vale la clausola rescissoria di Bremer?

Gleison Bremer, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, firmerà un nuovo contratto con la Juventus . Il difensore brasiliano, nonostante un nuovo accordo siglato soltanto lo scorso dicembre, metterà nero su bianco la nuova intesa che lo legherà con ancora più vigore alla Vecchia Signora. Dopo aver esteso la scadenza del suo legame dal 2026 al 2028 , il brasiliano classe 1997 è pronto a sottoscrivere un nuovo contratto all'interno del quale verrà ritoccata verso l'alto anche l'attuale clausola rescissoria, oltre a spostare la scadenza al 30 giugno 2029.In occasione dell'ultimo accordo contrattuale siglato da Bremer a dicembre del 2023, nell'accordo per il prolungamento di Bremer è stata inserita una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Cifra che, in attesa che il nuovo accordo assuma i crismi dell'ufficialità, verrà ritoccata verso l'alto in maniera piuttosto sensibile.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui