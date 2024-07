Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico, Marco Baroni, ha parlato anche di mercato soffermandosi su Mason Greenwood: "L'estate scorsa poteva arrivare, ma per 20 minuti di ritardo non siamo riusciti a chiudere la trattativa. un problema di disallineamento tra le chiusure del mercato in Inghilterra e in Italia. In ogni caso, stiamo valutando tanti altri nomi, che valgono 10 volte tanto". L'esterno di proprietà del Manchester United era finito nel mirino anche della Juventus, che però ora ha altri obiettivi."Quello che è accaduto l'anno scorso con alcuni giocatori non accadrà mai più. L'unico per il quale sono dispiaciuto è Felipe Anderson, che però ha fatto una scelta di vita, per tornare a vivere nel suo paese natale.