Terminata la settima giornata, è tempo di verdetti in vista dell'imminente sosta.iloccupa la prima posizione della classifica con 16 punti, frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, avendo segnato 14 gol e subendone solo 5. A seguire,si trova a 14 punti, con 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, per un totale di 16 reti realizzate e 9 incassate.In terza posizione c'è la, che ha accumulato 13 punti grazie a 3 vittorie e 4 pareggi, mantenendo una difesa solidissima con soli 1 gol subito in 7 partite. Anche la Lazio e l'Udinese condividono lo stesso punteggio di 13 punti, mostrando entrambe un buon stato di forma.Il Milan, con 11 punti, segue da vicino, insieme al Torino, che ha totalizzato lo stesso punteggio. Le squadre di metà classifica come Atalanta, Roma, Empoli e Fiorentina si trovano tutte a 10 punti, rendendo la situazione molto equilibrata.Infine, in fondo alla classifica, il Monza e il Venezia lottano per uscire dalla zona retrocessione, entrambi con soli 4 punti all'attivo. Con la stagione ancora lunga, molte squadre hanno l'opportunità di risalire e rimescolare le carte in gioco.