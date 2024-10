Classifica monte ingaggi 2024/25

Real Madrid 271.2 milioni

Bayern Monaco 270.2

Manchester City 236.6

Manchester United 211.8

PSG 207.8

Arsenal 206.3

Chelsea 204.3

Barcellona 195.6

Liverpool 150

Inter 141.7

Atletico Madrid 129.6

Tottenham 122.9

Juventus 117.6

Milan 108.4

Aston Villa 107.6

Borussia Dortmund 104.3

Lipsia 101.3

Roma 95.7

Fenerbahce 91.6

Crystal Palce 89.7

La redazione di Calcio&Finanza ha posto in analisi la classifica delle squadre europee che possono vantare il monte ingaggi piu alto di tutto il Vecchio Continente. La classifica, che tiene conto delle prime 20 in tutta Europa, è condotta dal Real Madrid, tallonato dal Bayern Monaco che a sua volta precede le due formazioni di Manchester, con il City terzo e lo United quarto. E per quanto riguarda le squadre italiane? Sono ben tre le italiane presenti nella top 20 e, tra queste, c'è anche la Juventus.(monte ingaggi lordo)