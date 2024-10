Juventus, cosa cambia in classifica per la Champions: situazione playoff



Quanti punti deve fare la Juve per arrivare tra le prime 8



La classifica di Champions League

Aston Villa 9 punti (diff. reti +6, goal fatti 6)

Monaco 7 punti (diff. reti +6, goal fatti 9)

Sporting Lisbona 7 punti (diff. reti +4, goal fatti 5)

Arsenal 7 punti (diff. reti +3, goal fatti 3)

Borussia Dortmund 6 punti (diff. reti +9, goal fatti 10)

Brest 6 punti (diff. reti +5, goal fatti 6)

Benfica 6 punti (diff. reti +5, goal fatti 6)

Bayer Leverkusen 6 punti (diff. reti +5, goal fatti 5)

Real Madrid 6 punti (diff. reti +4, goal fatti 8)

Liverpool 6 punti (diff. reti +4, goal fatti 5)

Juventus 6 punti (diff. reti +3, goal fatti 6)

(diff. reti +3, goal fatti 6) Manchester City 4 punti (diff. reti +4, goal fatti 4)

Inter 4 punti (diff. reti +4, goal fatti 4)

Sparta Praga 4 punti (diff. reti +3, goal fatti 4)

Atalanta 4 punti (diff. reti +3, goal fatti 3)

Stoccarda 4 punti (diff. reti -1, goal fatti 3)

PSG 4 punti (diff. reti -1, goal fatti 2)

Bayern Monaco 3 punti (diff. reti +6, goal fatti 9)

Barcellona 3 punti (diff. reti +4, goal fatti 6)

Girona 3 punti (diff. reti 0, goal fatti 4)

Milan 3 punti (diff. reti -1, goal fatti 4)

Lille 3 punti (diff. reti -1, goal fatti 1)

Celtic 3 punti (diff. reti -2, goal fatti 6)

Bruges 3 punti (diff. reti -2, goal fatti 1)

Feyenoord 3 punti (diff.reti -3, goal fatti 3)

Atletico Madrid 3 punti (diff. reti -3, goal fatti 2)

PSV Eindhoven 2 punti (diff. reti -2, goal fatti 3)

Bologna 1 punto (diff. reti -2, goal fatti 0)

Shakhtar Donetsk 1 punto (diff. reti -3, goal fatti 0)

Dinamo Zagabria 0 punti (diff. reti -7, goal fatti 4)

Lipsia 0 punti (diff. reti -2, goal fatti 3)

Sturm Graz 0 punti (diff. reti -4, goal fatti 1)

Salisburgo 0 punti (diff. reti -7, goal fatti 0)

Young Boys 0 punti (diff. reti -8, goal fatti 0)

Stella Rossa 0 punti (diff.reti -9, goal fatti 2)

Slovan Bratislava 0 punti (diff. reti -10, goal fatti 1)

Lacon lo Stoccarda ha sprecato la chance di mettere davvero in discesa il cammino in Champions League e sognare in grande. Dopo le due vittorie contro PSV e Lipsia, ie puntare con forza all'obiettivo più prestigioso, ovvero accedere direttamente agli ottavi di finale.Non siamo ancora alla metà di questa prima fase di Champions League con il girone unico eppure una vittoria con lo Stoccarda sarebbe stata già decisiva per i playoff.Alla Juve sarebbe poi bastato solo un punto nelle restanti gare visto che dalle simulazioni fatte da Opta, nel 99% dei casi con 10 punti ti qualifichi mentre con nove la percentuale si abbassa al 69%, comunque alta quindi.Per quanto riguarda l'accesso al turno di playoff (sedicesimi) Thiago Motta può comunque stare tranquillo visto che grazie alle prime due vittorie, la Juventus rimane posizionata molto bene. Stando sempre al calcolo di prima,. Chiaro però che visto il grande inizio europeo, dalle parti della Continassa si stavano pregustando anche lo scenario di una qualificazione diretta agli ottavi arrivando tra le prime 8 in classifica.Se la sconfitta con lo Stoccarda non pregiudica in alcun modo i playoff, l'impatto sul raggiungimento delle prime 8 posizioni è decisamente superiore. Con questo ko, i bianconeri "annullano" il grande successo con il Lipsia e si complica la corsa per i primi posti. Al momento,Di queste però Brest, Benfica, Leverkusen e Liverpool hanno una gara in meno.Il rischio dopo che sarà concluso il terzo turno per la Juve è quindi quello di trovarsi a metà classifica. Sempre dalle simulazioni di Opta, i risultati dicono che con 16 punti l'accesso diretto agli ottavi è praticamente certo; buone possibilità anche raggiungendo quota 15. Questo significa cheUn percorso non impossibile ma serviranno prestazioni decisamente diverse.