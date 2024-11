Serata difficile per il, sconfitto 2-0 dal Liverpool nel quinto turno di Champions League. Con 6 punti e il 24° posto, l'ultimo valido per i playoff, la squadra di Carlorischia di compromettere il passaggio del turno. L'insoddisfazione cresce tra i vertici del club, che stanno valutando il futuro a breve termine del tecnico italiano.Secondo Marca, il presidente Florentino Pérez incontrerà Ancelotti prima della prossima gara di campionato contro il Getafe per discutere risultati e prestazioni. Sebbene Ancelotti resti fiducioso nella capacità della squadra di superare la crisi, l’ipotesi di un esonero non è esclusa. Santiago Solari è già stato allertato come possibile sostituto.