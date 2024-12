Sirene inglesi per Paul: il Manchester City starebbe pensando al centrocampista francese, attualmente svincolato dopo la rescissione con la Juventus in seguito alla squalifica per doping, ridotta a 18 mesi e in scadenza a marzo 2025. Tuttavia, secondo The Independent, Pogba sarebbe titubante nell’accettare l’offerta per il suo passato al Manchester United, dove ha giocato dal 2009 al 2012 e dal 2016 al 2022, vincendo due coppe di lega e un’Europa League. Pogba preferirebbe Spagna, Italia o Germania. Anche Marsiglia e Inter Miami sono interessati al francese, pronto a rilanciarsi dopo questo lungo stop forzato.