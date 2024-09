Il CIES ha stilato la classifica delle squadre più costose al mondo. L'osservatorio calcistico ha preso come punto di riferimento il valore d'acquisto dei giocatori reclutati nell'ultima sessione di mercato. Era prevedibile vedere al primo posto il Chelsea. La squadra di Londra ha un valore complessivo di di 1,28 miliardi di euro, bonus compresi. Il podio è composto da squadre inglesi e anche questo era ipotizzabile. Dove si piazza la Juventus costruita da Cristiano Giuntoli? Al decimo posto, proprio in top ten e prima italiana in questa speciale classifica. Il valore della rosa è di 626 milioni di euro.