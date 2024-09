Nel giorno in cui approderà all'Allianz Stadium per affrontare la, lasaluta un suo difensore: si tratta di, che come confermato da Fabrizio Romano ha trovato un accordo con gli arabi dell'per un contratto fino al 2026. Le visite mediche sono previste per domani, quando tra l'altro i giallorossi accoglieranno il nuovo rinforzo, svincolato dopo l'esperienza all'Atletico Madrid. Senza escludere la possibilità di ingaggiare, sempre a zero, anche l'ex Borussia Dortmund Mats Hummels, accostato pure alla Juve nelle scorse settimane.