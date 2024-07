"In Italia ha avuto subito una grande opportunità con il Genoa e l’ha sfruttata bene, come ha fatto poi anche con lo Spezia e il Bologna, trovando la dimensione giusta per portare le sue idee e la sua visione del calcio", così Christian, ex giocatore dell'Inter, ha parlato di, con cui ha giocato insieme proprio a Milano. "Vedevo un giocatore con le idee chiare nel capire la semplicità del calcio moderno. Nelle cose semplici trovava il modo giusto per fare cose concrete che servivano alla squadra. E mi chiedevo: come ha potuto il Barcellona rinunciare a uno così?", ha dichiarato nell'intervista alla Gazzetta dello Sport.COSA HA IMPARATO DA MOURINHO - "L’importanza della personalità e dell’autorità giusta per gestire un gruppo, uno spogliatoio".DAL BOLOGNA ALLA JUVE - "Thiago sa cosa vuol dire vincere, prima da giocatore e poi da allenatore. E sa anche che i compromessi ha dovuto farli la Juve, puntando sui giovani per rispettare certe esigenze finanziarie: quindi può essere perfetto. E uno così non penserà mai che il suo sia un salto troppo grande ,o atto troppo presto".CALAFIORI - "Credo che farà di tutto per averlo nella Juve: è decisivo soprattutto per certe rotazioni nell’impostazione dal basso"GAP CON L'INTER - "La Juve sta facendo cose importanti per vedere se è possibile. L’Inter è davanti a tutte, non sarà facile, però la Juve mi sembra l’unica che prova davvero ad avvicinarsi. Almeno per ora".