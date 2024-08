Quando chiude il mercato in Italia: il giorno

A che ora chiude il mercato in Italia

La sessione estiva 2024 di mercato sta per concludersi.e adesso sta per finire. Ma quando esattamente chiuderà quello per le squadre italiane? Precedentemente era stato concordato alle ore 20 della giornata di venerdì 30 agosto. Poi però è stato posticipato.Sarà l'ultimo giorno in cui i club di Serie A e non solo potranno acquistare giocatori. Ricordiamo che rimane aperto invece il mercato in uscita per possibili trasferimenti in altre leghe dove invece la sessione si concluderà più tardi come ad esempio in Arabia Saudita.Come detto però, nelle scorse settimane è stata posticipato l'orario di chiusura del mercato 2024. Mentre inizialmente era stato fissato alle ore 20 di venerdì 30 agosto la chiusura del mercato, il tutto è stato posticipato di qualche ora. Il mercato in Italia chiuderà infatti a mezzanotte.