Si è fatto anche il nome dell'ingleseparlando dei possibili rinforzi per la difesa della. Il terzino classe 1996 è uno dei tanti esuberi del, che sostanzialmente lo ha relegato in tribuna dopo l'estate e ora lo ha messo sul mercato a un prezzo di saldo, preferendogli altri giocatori della propria lunghissima rosa: si spiega così il suo misero 1 alla riga "presenze stagionali", che riporta a una gara di EFL Cup. Per Chilwell, tra le file dei Blues dal 2020-21, era andata un po' meglio la scorsa annata, quando comunque non era un titolare fisso: 21 in totale le partite giocate in tutte le competizioni, con un assist e nessun goal, per 1.172 minuti complessivi in campo.