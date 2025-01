Chilwell-Juventus, possibile ritorno di fiamma: cosa filtra

Getty Images

Mentre si attende di conoscere la sorte di Andrea Cambiaso, laha parlato con ildi due profili che possono giocare nel ruolo di terzino sinistro: si tratta di Renato Veiga , secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà. Il nome dell'inglese, in particolare, era già stato accostato ai bianconeri nei mesi scorsi, sostanzialmente da quando è finito ai margini del progetto di Enzo Maresca, che lo ha impiegato solo una volta in questa stagione per 45 minuti nel secondo tempo della gara di Coppa di lega vinta 5-0 contro il Barrow. Era il 24 settembre, e da allora il classe 1996 non ha più trovato spazio. Per lui, dunque, la Juve sarebbe una grande opportunità per rilanciarsi.