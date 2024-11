La più grande occasione per il Milan contro la Juventus nel primo tempo arriva nell'ultimissima azione dei rossoneri, che su calcio d'angolo vanno vicino al vantaggio. Angolo arrivato a pochissimi secondi dalla fine della prima frazione di gara. L'arbitro Chiffi ha deciso di aumentare il recupero dando un minuto in più proprio per far battere il calcio d'angolo al Milan.L'ex arbitro, Luca Marelli, ai microfoni di Dazn ha spiegato cosa è successo e perché Chiffi ha agito in questa maniera: "In questi casi con un po' di esperienza si comunica al quarto uomo che si aggiunge un minuto di recupero per dare la possibilità, non deve essere visto come uno scandalo, è una cosa abbastanza normale anche se farà discutere".