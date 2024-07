Federicosembra non disdegnare l'idea di approdare alla Roma. È noto che considera positivamente l'idea di giocare sotto la guida di De Rossi, con il quale ha avuto l'opportunità di parlare e confrontarsi negli ultimi mesi. Chiesa sente la necessità di essere al centro di un progetto e non esclude alcuna squadra in particolare. Dopo una stagione complessa, desidera essere valorizzato tatticamente nel ruolo di attaccante esterno, una posizione che ritiene sia quella più adatta alle sue caratteristiche. Ne scrive il Corriere dello Sport.