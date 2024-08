Ieri sera, un incontro cruciale si è svolto in un noto albergo del centro storico di, con protagonisti il CEO giallorosso Lina Souloukou, il responsabile dell’area tecnica Florente l’agente Fali. L’oggetto della riunione era la valutazione di diversi calciatori assistiti da Ramadani, tutti potenziali rinforzi per la Roma.Sì, si è parlato anche di, per La Gazzetta dello Sport. Attualmente ai margini nella Juventus, Chiesa potrebbe essere un altro obiettivo per la Roma, anche se la sua situazione potrebbe richiedere ulteriori valutazioni da parte dei dirigenti giallorossi.