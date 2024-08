Laha deciso di puntare su Jeremieper rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i giallorossi hanno manifestato un forte interesse per l'esterno ivoriano e stanno lavorando per trovare un accordo con il Nizza, club proprietario del suo cartellino.Nella giornata di oggi, l'agente del giocatore, Fali Ramadani, ha avuto un incontro con la dirigenza della Roma per discutere del possibile trasferimento del classe '97, confermando che Boga ha dato il suo consenso al passaggio nella Capitale. Rimane ora da vedere se le due società riusciranno a raggiungere un'intesa che possa soddisfare entrambe le parti.