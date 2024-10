Chiesa in prestito a gennaio? La risposta di Slot

“Il primo obiettivo è rimetterlo in forma. Ha saltato il pre-campionato e nel pre-campionato ha svolto sessioni a bassa intensità poiché si allenava solo con tre o quattro giocatori. Andare in un campionato ad alta intensità è difficile per ogni giocatore", le parole disu, che sta faticando a trovare la condizione atletica in questo inizio di stagione.Il tecnico ha risposto in conferenza stampa anche sulla possibilità di un prestito a gennaio smentendo questa opportunità: "Non ci avevo pensato affatto", aggiungendo poi: " "Non è stato ancora perfetto, quindi stiamo cercando di trovare il modo giusto per farlo crescere e sono pienamente fiducioso che ciò accadrà"